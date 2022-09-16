Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава российского региона сообщил об участии нескольких сотен человек в СВО

Глава Башкирии Хабиров сообщил об отправке более 800 добровольцев в зону проведения СВО

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В зону проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине были отправлены более 800 добровольцев из Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров, чьи слова передает «Интерфакс».

«Два добровольческих батальона Башкортостана, имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, уже находятся на передовой и вступили в бой», — говорится в сообщении пресс-службы Хабирова.

Он добавил, что уже несколько месяцев сотни жителей Башкирии принимают участие в СВО. Также Хабиров назвал правильной идею главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» регионов.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российские регионы к «самомобилизации». По его словам, каждый руководитель российского региона «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

Позднее о создании батальонов добровольцев заявили губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Марий Эл Юрий Зайцев и глава Крыма Сергей Аксенов.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале СВО. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Госдуму внесли два новых антиэкстремистских закона
Появление пива в сети «Вкусно и точка» опровергли
Кремль раскрыл детали разговора Путина с замгенсеком ООН
Члены ШОС подписали самаркандскую декларацию
Испания заявила о своей независимости от российского газа
Пожилого россиянина нашли мертвым в маршрутке
На iPhone 14 сломалась функция активации
Комик Илья Соболев назвал москвичей зажатыми
Бывшая возлюбленная Илона Маска разбогатела на продаже его личных вещей
Российский производитель шоколада отказался от буквы Z в названии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.