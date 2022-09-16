Глава российского региона сообщил об участии нескольких сотен человек в СВО

Глава Башкирии Хабиров сообщил об отправке более 800 добровольцев в зону проведения СВО

В зону проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине были отправлены более 800 добровольцев из Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров, чьи слова передает «Интерфакс».

«Два добровольческих батальона Башкортостана, имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, уже находятся на передовой и вступили в бой», — говорится в сообщении пресс-службы Хабирова.

Он добавил, что уже несколько месяцев сотни жителей Башкирии принимают участие в СВО. Также Хабиров назвал правильной идею главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» регионов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российские регионы к «самомобилизации». По его словам, каждый руководитель российского региона «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

Позднее о создании батальонов добровольцев заявили губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Марий Эл Юрий Зайцев и глава Крыма Сергей Аксенов.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале СВО. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).