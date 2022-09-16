Мошенники украли деньги у раненого российского контрактника

В Ростовской области у получившего ранение контрактника украли свыше 2,8 миллиона рублей

В Ростовской области у получившего тяжелое ранение в ходе специальной военной операции на Украине российского контрактника украли три миллиона рублей. Об этом в пятницу, 16 сентября, мать контрактника рассказала изданию RT.

По словам матери военнослужащего, мошенники обманным путем выманили у молодого человека 2,8 миллиона рублей и еще заставили его взять в кредит 650 тысяч рублей. 28-летний россиянин в феврале отправился служить по контракту в зону боевых действий, а в мае получил ранение и оказался в госпитале. Вскоре мужчине перечислили 2,8 миллиона рублей, как получившему ранения. Вскоре с ним связались мошенники.

«Утверждали, что деньги нужно немедленно перевести на "безопасные" счета. Он перепугался и сделал, как ему сказали»,— рассказала мать потерпевшего. Полиция возбудила уголовное дело.

10 августа сообщалось, что в Бурятии жертвой телефонных мошенников стала мать погибшего в ходе спецоперации на Украине военного служащего — она перевела им семь миллионов рублей, полученных в качестве выплаты за потерю сына.