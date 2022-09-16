Итоги выборов в Швеции поставят под угрозу «щедрую» иммиграционную политику

Партия «Шведские демократы» может принять более жесткие иммиграционные реформы

Если по итогам парламентских выборов в Швеции партия «Шведские демократы» получит влияние, то это приведет к принятию более жестких иммиграционных реформ в стране. Об этом заявила руководитель Центра северных стран Института Европы РАН Наталия Плевако, сообщает РИА Новости .

По словам Плевако, партия радикальна в вопросах иммигрантов. «Шведские демократы» считают, что власти страны проводят слишком «щедрую» иммиграционную политику. Согласно заявлениям партии, Стокгольм должен «ограничить эту щедрость», иначе Швеция перестанет быть Швецией.

Также представители партии заявляют, что неблагополучная криминальная обстановка связана с иммигрантами, которые не хотят адаптироваться в шведское общество.

«Проблемы бандитизма очень остро стоят, и все партии уделяют этому внимание. "Шведские демократы" предлагают кардинально решать эти вопросы, что находит отклик у части избирателей, которые за них голосуют. Конечно, всем партиям придется считаться с их требованиями. Это большой успех для партии. Их влияние будет очень заметно» , — добавила эксперт.

Парламентские выборы в королевстве состоялись 11 сентября. После чего признавшая поражение на парламентских выборах премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала прошение об отставке.