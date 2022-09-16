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Глава ЕК потребовала поставить Украине западные танки

BILD: глава ЕК Урсула фон дер Ляйнен потребовала начать поставки западных танков для ВСУ

Фото: Yves Herman / Reuters

Для победы украинской демократии в противостоянии с Россией Киеву необходимы западные танки, поэтому страны-союзники должны незамедлительно начать поставки тяжелой военной техники. С таким требованием выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйнен в интервью изданию BILD.

«Если [киевские власти] говорят, что им нужны танки, тогда мы должны принять это всерьез и поставить им танки. Я за то, чтобы европейские государства поставляли то, что Украине на самом деле нужно. Украинцы доказывают, что они могут защищаться, если у них есть подходящие военные средства», — потребовала председатель ЕК.

По ее мнению, украинцы «сражаются за всех европейцев», именно поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны получить необходимые оружие и технику, несмотря на заявления противников этой инициативы внутри руководства Евросоюза (ЕС).

Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл заявил, что Германия не поставляет танки западного производства в рамках договоренностей с западными союзниками из-за опасений, что подобный шаг приблизил бы ЕС к прямому участию в войне с Россией.

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Дмитрий Сотак
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