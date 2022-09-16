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В бундестаге назвали причину отказа Запада поставлять танки Украине

Сопредседатель СДПГ Клингбейл рассказал о договоренности Запада не передавать Киеву танки
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stringer / Reuters

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл назвал причину, по которой Запад не может передать Украине танки. Об этом сообщает телеканал ARD.

Он объяснил, что это связано с договоренностью между западными союзниками. «Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», — сказал Клингбейл. Вместе с тем политик выразил надежду, что ситуация на Украине будет находиться под ежедневным мониторингом, который поможет Берлину принять решение о дальнейшем шаге.

Ранее стало известно об отказе Испании отправлять Украине танки Leopard. Министр обороны страны Маргарита Роблес объяснила это тем, что техника находится в «абсолютно плачевном» состоянии.

16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о соглашении между странами Запада не предоставлять Украине самолеты и танки. Он подчеркнул, что помощь Украине без вступления в войну с Россией является практически официальной позицией партнеров по НАТО.

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Варвара Кузьмина
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В бундестаге назвали причину отказа Запада поставлять танки Украине
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