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Россиянин побывал в Таиланде и рассказал об истинном отношении местных к русским

Российский журналист Ротарь рассказал о доброжелательном отношении тайцев к русским

Фото: Zhang Keren / Globallookpress.com

Российский путешественник и журналист Игорь Ротарь побывал в Таиланде и рассказал об истинном отношении местных жителей к русским. Подробности он сообщил в статье для «Ленты.ру».

По словам россиянина, отношение тайцев к гражданам РФ, вопреки существующим стереотипам и историям некоторых туристов, совершенно не изменилось. «Тайцы по-прежнему очень доброжелательны к путешественникам из России», — отметил он.

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Журналист рассказал, что лично ни разу не сталкивался с негативом со стороны местных. При этом он признался, что читал о подобном в новостях. «Тайцы только по-доброму подшучивали, когда узнавали, что у меня есть и российский, и американский паспорта, — добавил Ротарь. — Мол, сочетание достаточно противоречивое».

Турист подчеркнул, что Таиланд не зря называют страной улыбок, поскольку живущие там люди действительно «непрерывно улыбаются». Причем очень часто это происходит совершенно в неожиданных ситуациях, к примеру, во время тяжелой физической работы. «… Главное для тайцев — сохранить лицо», — считает россиянин.

Ранее в августе, посетившую Таиланд туристку удивило отношение местных к русским и украинцам. По ее словам, с недавних пор тайцы выражают сдержанную неприязнь к россиянам симпатию к гражданам Украины. При этом раньше они причисляли их к одной нации.

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Фариза Бацазова
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