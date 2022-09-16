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Названы правила безопасной очистки тостера от крошек

CNN: очищать от крошек можно только отключенный от сети и остывший тостер

Фото: Shutterstock

Очищать от крошек можно только остывший после последнего использования и отключенный от электрической сети тостер, рассказала представитель компании-производителя этой техники Кристин Браун. Правила безопасной очистки тостера от остатков еды она назвала в беседе с CNN.

По словам Браун, важно отключить тостер от электропитания и убедиться, что он полностью остыл. Затем, продолжила она, можно вытаскивать поддон для крошек. Во избежание возгорания это нужно делать регулярно, предупредила эксперт.

Она также попросила не пользоваться никакими столовыми приборами для извлечения крошек, поскольку они могут повредить нагревательные элементы и грозят возгоранием и электрическим ударом.

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Также, продолжила Браун, нельзя очищать тостер спреями и погружать его в воду и другие жидкости.

Ранее поклонники популярного британского блогера Софи Хинчклифф, получившей известность в качестве фанатки уборки и домоводства миссис Хинч, нашли способ очистить бытовой прибор с помощью всего одного средства из ванной комнаты. По их словам, избавить стиральную машину от неприятного запаха поможет ополаскиватель для рта.

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Александра Лисица
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