Российский программист зарубил бывшую жену топором и совершил суицид

На Урале программист зарубил бывшую жену топором на глазах у ее матери и дочери-подростка

Программист из города Ивдель Свердловской области зарубил топором бывшую жену во дворе дома на глазах у ее матери и 16-летней дочери, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщает издание E1.ru.

Трагедия произошла утром 9 сентября. Бывший супруг напал на женщину, работавшую учительницей, когда та вышла из дома. Происходящее из окна увидела мать потерпевшей, после чего выбежала во двор вместе с внучкой. Тогда мужчина бросил топор в бывшую тещу, ее крики услышал сосед. Он вышел из дома и погнался за нападавшим.

Позже подозреваемый совершил суицид, его тело нашли спустя два дня. Известно, что супруги прожили вместе семь лет и развелись в начале 2022 года, при этом программист выступал против этого решения.

«На этой почве у него появились суицидальные мысли, о чем он говорил родителям, с которыми жил. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, работал программистом на местном предприятии. В последнее время он был вынужден посетить психиатра из-за развода», — пояснил изданию глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

По данным полиции, нападавшему были назначены препараты, которые нельзя было совмещать с алкоголем. Однако накануне 9 сентября он отмечал день рождения и выпил спиртное. По предварительным данным, именно сочетание антидепрессантов с алкоголем и привело к трагедии.

По словам дочери, после развода отчим преследовал экс-супругу. Из-за поступавших угроз она писала заявления в полицию. В последний раз она обращалась к правоохранителям накануне гибели. Тогда полицейские направились в квартиру к ее бывшему мужу, однако не застали его дома и уехали.

«По факту якобы неадекватного реагирования местного ОВД на сообщения граждан назначено проведение служебной проверки, в рамках которой будет установлено, соответствует ли эта информация действительности», — отметил Горелых.

В случае подтверждения их вины недобросовестные сотрудники полиции будут наказаны.