Россияне высказались о доверии Путину

ВЦИОМ сообщил, что Путину доверяют 81,5 процента россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,5 процента граждан. Такие данные приводят специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса.

При этом деятельность президента одобряют 78,3 процента граждан. Уровень одобрения деятельности правительства и премьер-министра Михаила Мишустина составил 51,6 и 52,5 процента соответственно.

Кроме того, россияне высказались и о доверии ведущим российским политикам. Так, премьеру-министру доверяют 63,3 процента респондентов, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 32,9 процента, руководителю фракции «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 30 процентов, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,7 процента, лидеру политической партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,1 процента.

По данным опроса фонда «Общественное мнение», который проводился со 9 по 11 сентября, о доверии президенту высказались 78 процентов россиян. Одобряют его работу 79 процентов опрошенных. Участие в исследовании приняли 1,5 тысячи респондентов из 53 регионов страны.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что поддержка россиянами специальной военной операции (СВО) на Украине остается стабильно высокой в течение шести месяцев. При этом 39 процентов россиян заявили, что главная цель СВО — защита России от размещения военных баз НАТО на территории Украины.