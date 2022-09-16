18-летний хакер взломал Uber и потребовал поднять зарплату водителям

NYT: сервис Uber подвергся кибератаке, ответственность за взлом взял 18-летний хакер

Популярный сервис заказа такси Uber подвергся кибератаке. Ответственность за взлом взял на себя 18-летний хакер: он потребовал поднять зарплату водителям. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, в минувший четверг, 15 сентября, сотрудники Uber получили сообщение, в котором неизвестный, назвавшийся хакером, сообщил об утечке данных сервиса. Также в послании злоумышленник перечислил несколько внутренних баз данных компании, к которым он получил доступ.

В качестве доказательств взлома киберпреступник предоставил скриншоты внутренних систем сервиса. Кроме того, хакер заявил, что ему 18 лет и что, по его мнению, таксисты Uber должны получать более высокую зарплату.

В компании подтвердили факт взлома. Представители Uber рассказали, что их специалисты отключили несколько внутренних коммуникационных и инженерных систем, чтобы выяснить масштабы хакерской атаки. В настоящий момент компания расследует случившееся и взаимодействует с правоохранительными органами.

Издание добавляет, что это не первый случай взлома Uber. В 2016 году хакеры украли данные 57 миллионов водителей и клиентов сервиса и пообещали их удалить, если компания не перечислит им 100 тысяч долларов. В Uber согласились на сделку и перевели злоумышленникам необходимую сумму.

Uber — популярное приложение для заказа такси. Компания-владелец сервиса была основана в США в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.