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18-летний хакер взломал Uber и потребовал поднять зарплату водителям

NYT: сервис Uber подвергся кибератаке, ответственность за взлом взял 18-летний хакер

Фото: Mike Blake / Reuters

Популярный сервис заказа такси Uber подвергся кибератаке. Ответственность за взлом взял на себя 18-летний хакер: он потребовал поднять зарплату водителям. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, в минувший четверг, 15 сентября, сотрудники Uber получили сообщение, в котором неизвестный, назвавшийся хакером, сообщил об утечке данных сервиса. Также в послании злоумышленник перечислил несколько внутренних баз данных компании, к которым он получил доступ.

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В качестве доказательств взлома киберпреступник предоставил скриншоты внутренних систем сервиса. Кроме того, хакер заявил, что ему 18 лет и что, по его мнению, таксисты Uber должны получать более высокую зарплату.

В компании подтвердили факт взлома. Представители Uber рассказали, что их специалисты отключили несколько внутренних коммуникационных и инженерных систем, чтобы выяснить масштабы хакерской атаки. В настоящий момент компания расследует случившееся и взаимодействует с правоохранительными органами.

Издание добавляет, что это не первый случай взлома Uber. В 2016 году хакеры украли данные 57 миллионов водителей и клиентов сервиса и пообещали их удалить, если компания не перечислит им 100 тысяч долларов. В Uber согласились на сделку и перевели злоумышленникам необходимую сумму.

Uber — популярное приложение для заказа такси. Компания-владелец сервиса была основана в США в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.

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Евгения Наумова
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