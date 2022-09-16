Ревнивый россиянин приковал подругу к машине и протащил ее по грунтовой дороге

Под Ульяновском мужчина из ревности приковал подругу к машине и протащил ее по дороге

Инзенский районный суд приговорил к четырем годам колонии 36-летнего безработного жителя города Кузнецка Ивана Веткасова по делу о причинении тяжкого вреда здоровью россиянки. Об этом в пятницу, 16 сентября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, 18 октября прошлого года в лесу под Пензой Веткасов, испытывая ревность, несколько раз ударил подругу обухом топора по спине, после чего отвез ее к поселку Сосновый Бор под Ульяновском. Там он избил жертву молотком и ногами, приковал наручниками к бамперу автомобиля и протащил волоком по грунтовой дороге.

В результате женщину госпитализировали с переломами ног и другими повреждениями. Вскоре после этого злоумышленника задержали.

29 марта сообщалось, что ревнивый россиянин забил свою любовницу до смерти.