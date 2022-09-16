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В США отказались рассекретить доклад о пытках ЦРУ

Суд США отказался рассекретить доклад о пытках ЦРУ в интересах национальной безопасности

Фото: Carolyn Kaster / AP

Федеральный суд США постановил, что доклад Конгресса о пытках Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в рамках войны против терроризма нельзя рассекретить, поскольку публичное обнародование документа может поставить под удар национальную безопасность страны, и поэтому отказался предоставить доклад на суд общественности. Об этом сообщает газета LA Times.

«Отчет содержит строго секретную информацию о политике и процедурах ЦРУ в отношении содержания под стражей и допросов, которые в случае освобождения могут поставить под угрозу национальную безопасность, что намного превышает интерес общественности к раскрытию информации», — заявила федеральный судья Берил Хауэлл.

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В документе насчитывается 6700 страниц, в которых описываются программы незаконного содержания и пыток лиц, которые подозреваются в терроризме. Эта программа была введена после терактов 11 сентября 2001 года. Через секретные центры содержания ЦРУ прошло около 800 подозреваемых, они были подвергнуты пыткам без официального обвинения со стороны властей США.

«Применение пыток американским правительством стало темным следом в нашей истории, которому нельзя допустить повторения. Мы должны продолжать учиться на своих ошибках, а это означает, что в конечном итоге мы опубликуем отчет о пытках в нужное время», — прокомментировала решение суда сенатор Дайан Файнштейн, которая в 2014 году впервые обнародовала выдержки из доклада.

Ранее власти Литвы выплатили крупную компенсацию в 130 тысяч евро бывшему заключенному секретной тюрьмы ЦРУ Абу Зубайде. Он получил компенсацию от властей Литвы за незаконное содержание в тайной тюрьме ЦРУ под Вильнюсом. На данный момент он содержится в тюрьме Гуантанамо.

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Дмитрий Сотак
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