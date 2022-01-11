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Литва выплатила крупную компенсацию бывшему заключенному секретной тюрьмы ЦРУ

Литва перевела компенсацию в 130 тысяч евро за незаконное содержание в тайной тюрьме ЦРУ

Фото: Reuters

Власти Литвы выплатили крупную компенсацию в 130 тысяч евро бывшему заключенному секретной тюрьмы ЦРУ Абу Зубайде. Об этом сообщила информационная служба Литовского национального радио и телевидения.

Абу Зубайде, выходец из Палестинской национальной автономии (ПНА), согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) получил компенсацию от властей Литвы за незаконное содержание в тайной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) под Вильнюсом.

21 декабря 2021 года на указанный в ходатайстве счет стороны защиты было переведено 100 тысяч евро, еще 30 тысяч переведено его адвокату. «4 января мы получили подтверждение, что деньги получены, и в тот же день информировали комитет Европейского совета, который осуществляет надзор за выполнением судебных решений, о выплате компенсации», — сообщили в Министерстве юстиции Литвы.

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На данный момент Абу Зубайде содержится в тюрьме Гуантанамо, где уже 20 лет находится в заключении без предъявления конкретных обвинений. Он подозревается в причастности к терактам 11 сентября 2001 года.

Литва до сих пор не признает, что в стране действовала тюрьма ЦРУ, и называет этот объект «вспомогательным разведывательным центром». Аналогичные учреждения также были найдены в Румынии и Польше.

Ранее журналисты газеты The New York Times опубликовали материал о строительстве и уничтожении самой секретной базы ЦРУ в Афганистане. Заключенных разрешали запирать в тесных помещениях, лишать сна и применять пытки водой. По данным Минюста США, с 2002 по 2005 год на базе погибли более 100 подозреваемых в терроризме. Официальной реакции о материале журналистов от Белого дома, Пентагона или ЦРУ не последовало.

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Дмитрий Сотак
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