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Российский ребенок на самокате погиб под колесами авто и попал на видео

В Николаевске-на-Амуре автомобиль насмерть сбил восьмилетнего ребенка на самокате

В Луначарском районе Николаевска-на-Амуре автомобиль насмерть сбил восьмилетнего мальчика на самокате. Видеозапись ДТП публикуют в местном Telegram-канале.

На кадрах видно, как ребенок быстро переезжает дорогу, на момент он останавливается. После начала движения его на большой скорости сбивает Toyota.

По данным ГИБДД, ребенок скончался на месте ДТП. После случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве на Ярославском шоссе автомобиль сбил человека на самокате, который переезжал дорогу по пешеходному переходу.

Анастасия Шейкина
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