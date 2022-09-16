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Еще одна европейская страна приостановила упрощенный визовый режим с Россией

Швейцария приостановила действие соглашения об упрощении визового режима с Россией

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Власти еще одной европейской страны, Швейцарии, решили полностью приостановить упрощенный визовый режим с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Федерального совета (правительства) республики.

«На своем заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией», — говорится в заявлении. Отмечается, что теперь к соотечественникам вновь будет применяться обычная визовая процедура.

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В правительстве Швейцарии отметили, что данный шаг основан на ранее принятом аналогичном решении Евросоюза и способствует проведению единой визовой политики во всей Европе.

Ранее, 12 сентября, Совет Европейского союза также окончательно утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией. Согласно новым правилам, к отечественным туристам применяются общие правила выдачи шенгена — увеличивается время рассмотрения запроса, усложняется сама процедура оформления, а также повышается стоимость услуги до 80 евро.

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Валентина Процкова
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