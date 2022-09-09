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Европа окончательно решила приостановить упрощенный визовый режим с Россией

Совет ЕС утвердил приостановку упрощенного визового режима с Россией

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией. Об этом пишет ТАСС.

В распространенном заявлении Совета говорится о финальном утверждении приостановки упрощенного визового режима между ЕС и Россией. Так, решение опубликуют в официальном журнале в пятницу, 9 сентября, оно вступит в силу с 12 сентября.

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Когда решение вступит в силу, к россиянам будут применяться общие правила выдачи шенгена. Так, стоимость получения европейской визы составит 80 евро, для заявки потребуются дополнительные документы, а время рассмотрения запроса увеличится.

Ранее в сентябре Правительство Латвии подтвердило решение запретить въезд в страну гражданам России, имеющим шенгенские визы, в том числе выданные третьими государствами. Отмечалось, что о такой политике республика ранее договорилась с Литвой, Эстонией и Польшей.

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Дарья Рыбак
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