Латвия запретит россиянам въезд в страну

Глава МИД Латвии Ринкевичс заявил о запрете въезда россиянам с шенгенскими визами в страну

Правительство Латвии приняло решение запретить въезд в страну гражданам России, имеющим шенгенские визы, в том числе выданные третьими государствами. Об этом заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс, об этом он написал в Twitter.

Министр подтвердил решение правительства, о котором ранее договорились Литва, Эстония и Польша. Речь идет о политике недопуска граждан России на территории этих стран, даже при наличии у туристов шенгенских виз, выданных другими государствами ЕС.

Ранее в сентябре о закрытии границ для россиян подтвердило правительство Польши. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу первым объявил о запрете въезда в страну для граждан России. Ограничение, к которому присоединились страны Балтии (Латвия, Литва) и Польша, начнет действовать с 00 часов 19 сентября. По словам Рейнсалу, призыв к жителям России звучит так: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»

Литва, Латвия и Эстония «достигли принципиального соглашения» об ограничении передвижения граждан России через свои границы. Запрет будет действовать в отношении россиян, пересекающих границу с территории России и Белоруссии. Под исключение попадают дальнобойщики, дипломаты, члены их семей и граждане, въезжающие в прибалтийские страны по гуманитарным причинам.