Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Парикмахер назвала объемную стрижку для тонких волос

Парикмахер Рэйчел Селт: стрижка U-образной формы придает объем тонким волосам

Фото: Unsplash

Парикмахер Рэйчел Селт назвала стрижку для придания объема тонким волосам. Соотвествующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour.

Речь идет о стрижке U-образной формы. «Пряди разделяются посередине пробора — от лба до затылка. Затем их вытягивают вперед и состригают с каждой стороны их концы под тупым углом», — рассказала Селт и отметила, что данная стрижка стала очень популярной среди ее клиентов с тонкими волосами.

По словам стилиста, данная прическа придает локонам объем за счет полугоризонтального среза прядей. В то же время эксперт добавила, что упомянутая стрижка больше подойдет обладательницам длинных волос, а также будет отлично смотреться с любыми видами челок.

Кроме того, специалист отметила, что прическу с U-образной формой легко укладывать и не требует особо ухода. Так, нужно всего лишь каждые шесть-восемь недель записываться в салон красоты, чтобы устранить секущиеся концы и обеспечить равномерный рост волос, заключает собеседница издания.

В июле британская стилистка Кэлли Борг назвала лучшую и худшую стрижки для обладательниц тонких волос. Специалистка заявила, что женщинам необходимо избегать слишком длинных прядей, поскольку подобные укладки подчеркивают несовершенства шевелюры. При этом наиболее удачной в данном случае она назвала прическу боб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Путин отреагировал на отказ Зеленского от переговоров фразой «и не надо»
Анита Цой высказалась о возвращении Пугачевой в Россию
Минобороны России отчиталось о ситуации в районе Карабаха
Ивлеева объяснила частые встречи с бывшим мужем
Семья туристов сорвалась со скалы на автомобиле и погибла
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд
Кадыров объявил о присоединении двух чеченских батальонов к союзникам в Донбассе
Мужчина попытался купить ребенка у матери на улице и оказался в тюрьме
Вяльбе прокомментировала желание Клебо соревноваться с российскими лыжниками
Россияне опередили всех зарубежных покупателей жилья в одной стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.