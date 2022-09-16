Парикмахер назвала объемную стрижку для тонких волос

Парикмахер Рэйчел Селт: стрижка U-образной формы придает объем тонким волосам

Парикмахер Рэйчел Селт назвала стрижку для придания объема тонким волосам. Соотвествующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour.

Речь идет о стрижке U-образной формы. «Пряди разделяются посередине пробора — от лба до затылка. Затем их вытягивают вперед и состригают с каждой стороны их концы под тупым углом», — рассказала Селт и отметила, что данная стрижка стала очень популярной среди ее клиентов с тонкими волосами.

По словам стилиста, данная прическа придает локонам объем за счет полугоризонтального среза прядей. В то же время эксперт добавила, что упомянутая стрижка больше подойдет обладательницам длинных волос, а также будет отлично смотреться с любыми видами челок.

Кроме того, специалист отметила, что прическу с U-образной формой легко укладывать и не требует особо ухода. Так, нужно всего лишь каждые шесть-восемь недель записываться в салон красоты, чтобы устранить секущиеся концы и обеспечить равномерный рост волос, заключает собеседница издания.

В июле британская стилистка Кэлли Борг назвала лучшую и худшую стрижки для обладательниц тонких волос. Специалистка заявила, что женщинам необходимо избегать слишком длинных прядей, поскольку подобные укладки подчеркивают несовершенства шевелюры. При этом наиболее удачной в данном случае она назвала прическу боб.