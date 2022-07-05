Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилистка назвала лучшую и худшую прически для тонких волос

Стилистка Борг заявила, что стрижка боб придает необходимый объем тонким волосам

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Британская стилистка Кэлли Борг назвала лучшую и худшую стрижки для обладательниц тонких волос. Комментарий эксперта приводит Express.

Специалистка заявила, что женщинам необходимо избегать слишком длинных прядей, поскольку подобные укладки подчеркивают несовершенства шевелюры. При этом наиболее удачной в данном случае она назвала прическу боб.

«Как правило, короткие стрижки со слоями, придающими объем, лучше всего маскируют неравномерное расположение прядей», — пояснила Борг, отметив, что чаще всего волосы истончаются вдоль линии роста у лица, а также в районе пробора. Наиболее распространенными факторами, способствующими указанному явлению, являются изменение гормонального фона, дисфункция щитовидной железы, стресс, старение и генетика, заключила стилистка.

В июне модные редакторы Vogue назвали длинные волосы лучшей прической для обладательниц круглого лица, поскольку они визуально удлиняют скулы. Парикмахер Дом Сили порекомендовала укладывать пряди мягкими волнами, чтобы придавать локонам объем. Таким методом пользуются актрисы Мила Кунис, Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В Брянской области сообщили об артобстреле со стороны ВСУ
Динозавры оказались способны спокойно пережить морозы
Volvo уволит часть сотрудников в России
Стало известно о гибели еще одного французского наемника на Украине
Москвичам пообещали грозу и град
Тиктокерша преобразила кухню с помощью дешевого товара из онлайн-магазина
Россиян перестал интересовать бензин
Звезда Comedy Woman рассказала о своем отличии от других юмористок
Изнасиловавшего и убившего школьника преступника объявили в розыск в Мончегорске
В России запланировали построить новый мегапроект
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.