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В Vogue перечислили лучшие прически для круглого лица

Vogue: обладательницам круглого лица идеально подойдут стрижки-пикси и челки-шторки

Фото: David Livingston / Getty Images

Модные редакторы Vogue перечислили стрижки, идеально подходящие обладательницам круглого лица. Материал появился на сайте издания.

Журналисты назвали длинные волосы лучшей прической для владелиц упомянутого типа внешности, поскольку они визуально удлиняют скулы. Парикмахер Дом Сили рекомендует укладывать волосы мягкими волнами, чтобы придавать локонам объем, заостряя при этом подборок. Таким методом пользуются актрисы Мила Кунис, Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор.

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В то же время стилист Фредерик Феккай советует читателям присмотреться к стрижкам-пикси, а также челкам-шторкам и многослойным вариантам причесок. «Таким образом вы избавитесь от округлых щек», — уточнил он и добавил, что женщинам с круглым лицом также лучше носить зачесанные набок волосы на манер Миранды Керр и Крисси Тейген.

Отмечается, что с подобными прическами также неоднократно появлялись на публике такие знаменитости, как Селена Гомес, Дженнифер Хадсон, Габриель Юнион, Мишель Уильямс, Джемма Чан, Эмма Стоуг, Кейт Босворт, Кирстен Данст и другие звезды.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся на людях с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица: на нос и губы.

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Майя Пономаренко
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