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Российский школьник впал в кому из-за наркотической жидкости

В Ленобласти мальчик впал в кому из-за наркотической жидкости, которую получил от знакомой

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Ленинградской области восьмиклассник впал в кому из-за наркотической жидкости, которую получил от знакомой. Об этом сообщил телеканалу 78.ru источник в правоохранительных органах.

Мать пострадавшего рассказала, что ее сын пришел домой с тренировки по волейболу. Школьник сходил в ванную, а после лег на диван и уснул.

Ночью жительница Ленобласти заметила, что мальчик тяжело дышит. У него было лицо синего цвета и прерывистое дыхание. По дороге в больницу россиянин заявил, что принял в ванной комнате наркотическую жидкость, которую ему передала знакомая.

Подростка поместили в реанимацию с диагнозом: «кома неясного генезиса». Сотрудники полиции организовали проверку.

Ранее в Красноярске двое подростков умерли на дне рождения из-за перепутанного дилером наркотика. Россиянок обнаружил родственник одной из девочек. Обе студентки скончались, школьницу удалось спасти.

В квартире полицейские обнаружили остатки метадона.

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Анна Щербакова
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