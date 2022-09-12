Российские подростки умерли из-за перепутанного дилером наркотика

В Красноярске двое подростков умерли на дне рождения из-за перепутанного дилером наркотика

В Красноярске две девочки-подростка умерли из-за перепутанного дилером наркотического вещества, Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации издания, две студентки местного колледжа праздновали день рождения своей подруги, которая учится в 10 классе. Предположительно, девочки собирались приобрести наркотик мефедрон, однако дилер продал подросткам метадон, который имеет более сильное воздействие.

Россиянок обнаружил родственник одной из девочек, пишет канал. Обе студентки скончались, школьницу удалось спасти. В квартире полицейские обнаружили остатки метадона.

Ранее стало известно о массовом отравлении наркотиками сразу в двух российских городах. 19 июля в Подольске в одной из квартир обнаружили тела трех молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. По версии следствия, они употребляли наркотики. Прокуратура Подмосковья сообщила, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Похожий случай произошел в Сочи. По информации издания, 18 июля в припаркованной машине нашли мертвых молодых людей. Полиция обнаружила в салоне разбросанные таблетки. Смерть произошла из-за «токсического действия неизвестного вещества», пишет канал.

