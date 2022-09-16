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Папа римский счел морально допустимыми поставки оружия Украине

Папа римский Франциск: поставки оружия Украине допустимы при защите собственной страны

Фото: Pool / Reuters

Папа римский Франциск счел морально допустимыми поставки оружия на Украину в случае защиты собственной страны. Его слова передает Reuters.

Он заявил, что моральность отправки вооружений определяется причинами принятия подобного решения. К аморальным намерениям относятся, в частности, желание спровоцировать усиление конфликта или избавляться от лишнего оружия. «Это политическое решение, которое может быть принято с моральной точки зрения, на условии моральности, этих условий много и о них можно говорить. Защищаться законно. Есть выражение "любовь к родине": если не защищаешь что-то, значит ты это не любишь, а если защищаешь, значит любишь», — отметил понтифик.

Папа римский Франциск порекомендовал государствам больше обдумывать причины участившихся конфликтов. «Все говорят о мире, на протяжении 70 лет в ООН говорят о мире, но в этот момент сколько идет войн?», — добавил он. В качестве иллюстрации своих слов, понтифик напомнил о событиях на Украине, конфликте между Эритреей и Эфиопией, а также Сирией и Мьянме. По его мнению, производство оружия подразумевает согласие на убийство, а отказ от его создания в течение года способен решить проблему голода.

Ранее папа римский Франциск выразил недовольство состоянием Запада. Он раскритиковал выбранный им путь, отметив, что Запад на сегодняшний день не может являться образцовым примером.

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Варвара Кузьмина
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