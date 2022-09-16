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Папа римский раскритиковал состояние Запада

Папа римский Франциск: на данный момент Запад не может быть образцовым примером

Фото: Alessandro Di Meo / POOL / Reuters

Папа римский Франциск раскритиковал состояние Запада, отметив, что тот на данный момент не может быть образцовым примером. Об это сообщает ТАСС.

Он уточнил, что Запад избрал ошибочный путь, в том числе в плане социальной справедливости. «[Запад] сегодня самое большое кладбище не Европы, но человечества», — приводит агентство слова понтифика. В частности, он обратил внимание на демографическую зиму и поинтересовался, почему Запад не проводит политику интеграции мигрантов.

Папа римский Франциск также выразил мнение, что Европе следует вернуться к основополагающим ценностям. «Мы сейчас не на высоте, чтобы помогать другим народам», — отметил он.

Ранее папа римский Франциск заявил, что человечество пережило три мировые войны за столетие. Сложившуюся ситуацию он назвал бедствием. Понтифик напомнил, что помимо Украины, конфликты продолжаются и в других странах, в том числе в Африке, и «никому до этого нет дела». Кроме того, он призвал отказаться от деления на «хороших и плохих» в рамках интерпретации ситуации вокруг Украины.

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Марина Совина
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