Папа римский раскритиковал состояние Запада

Папа римский Франциск: на данный момент Запад не может быть образцовым примером

Папа римский Франциск раскритиковал состояние Запада, отметив, что тот на данный момент не может быть образцовым примером. Об это сообщает ТАСС.

Он уточнил, что Запад избрал ошибочный путь, в том числе в плане социальной справедливости. «[Запад] сегодня самое большое кладбище не Европы, но человечества», — приводит агентство слова понтифика. В частности, он обратил внимание на демографическую зиму и поинтересовался, почему Запад не проводит политику интеграции мигрантов.

Папа римский Франциск также выразил мнение, что Европе следует вернуться к основополагающим ценностям. «Мы сейчас не на высоте, чтобы помогать другим народам», — отметил он.

Ранее папа римский Франциск заявил, что человечество пережило три мировые войны за столетие. Сложившуюся ситуацию он назвал бедствием. Понтифик напомнил, что помимо Украины, конфликты продолжаются и в других странах, в том числе в Африке, и «никому до этого нет дела». Кроме того, он призвал отказаться от деления на «хороших и плохих» в рамках интерпретации ситуации вокруг Украины.

