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В Крыму спрогнозировали Зеленскому будущее в тюрьме

Глава парламента Крыма Константинов предрек Зеленскому тюрьму за все его слова и поступки
Владимир Зеленский (в центре)

Владимир Зеленский (в центре). Фото: Эмин Джафаров / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского в будущем ждет тюрьма. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

По словам политика, Зеленский продолжает свою преступную политику на территории Украины.

«Это все можно квалифицировать как серьезное уголовное преступление, направленное на уничтожение украинского народа. Ему [Зеленскому] придется ответить за все слова и поступки. Его будущее только в тюремной камере», — считает Константинов.

Ранее о будущем Зеленского и его соратников высказались в Госдуме. Там также заявили, что над ними должен быть судебный процесс. По словам депутата Александра Бородая, это может быть международный трибунал или российский.

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Анастасия Шейкина
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