В Госдуме высказались о будущем Зеленского и его соратников

Депутат Бородай заявил о необходимости судебного процесса над Зеленским и его соратниками

Над действующим президентом Украины Владимиром Зеленским и его соратниками должны произвести судебный процесс. Об этом заявил депутат Государственной Думы Александр Бородай, пишет News.ru.

По его словам, это может быть международный трибунал или российский. Он поддержал главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, который высказался, что подобный трибунал в будущем необходимо провести.

«Помимо совершенно конкретных людей, которые вырезают глаза, убивают и совершают преступления, в первую очередь там должны сидеть их идейные руководители и организаторы, то есть прям начиная с Зеленского», — заключил Бородай.

По результатам переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, Украина согласилась закрепить за собой нейтральный статус и отказаться от размещения иностранных военных баз при условии получения гарантий безопасности, аналогичных пятой статье договора о НАТО.