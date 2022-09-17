Азербайджан потерял 79 военных убитыми на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана: 79 военных убиты в боях на границе с Арменией

Вооруженные силы Азербайджана потеряли 79 военнослужащих убитыми в результате боев на границе с Арменией. Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, цитату приводит ТАСС.

Ведомство утверждает, что убитые пытались предотвратить провокации со стороны Еревана.

При этом 16 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев признал, что ни Армения, ни Азербайджан не планировали полномасштабной эскалации конфликта. В свою очередь, Путин заявил, что, несмотря на скоординированные усилия для предотвращения конфликта между Баку и Ереваном, ситуация на границе стран остается напряженной.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе начался поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.