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Азербайджан потерял 79 военных убитыми на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана: 79 военных убиты в боях на границе с Арменией

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Вооруженные силы Азербайджана потеряли 79 военнослужащих убитыми в результате боев на границе с Арменией. Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, цитату приводит ТАСС.

Ведомство утверждает, что убитые пытались предотвратить провокации со стороны Еревана.

При этом 16 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев признал, что ни Армения, ни Азербайджан не планировали полномасштабной эскалации конфликта. В свою очередь, Путин заявил, что, несмотря на скоординированные усилия для предотвращения конфликта между Баку и Ереваном, ситуация на границе стран остается напряженной.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе начался поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.

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Алевтина Запольская
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