В результате обстрела Донецка погиб мужчина

Мэр Донецка Кулемзин: в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

В Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города украинской стороной днем 17 сентября. По его словам, в результате обстрела снаряд попал в административное здание. Под обстрелами находится район площади Ленина. Кулемзин также уточнил, что обстрел Ворошиловского района начался в 11:38.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о безуспешной попытке наступления ВСУ под Херсоном. По его словам, Вооруженные силы России убили более 120 украинских военнослужащих.

