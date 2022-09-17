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Росгвардия заявила о задержании 52 пособников СБУ в Херсонщине и Запорожье

Росгвардия: за последнюю неделю в Херсонщине и Запорожье задержаны 52 пособника СБУ

Фото: Shutterstock

В течение последней недели сотрудники Росгвардии задержали 52 подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ) и службе безопасности Украины (СБУ) в Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, сотрудники Росгвардии якобы обнаружили два тайника ВСУ с вооружением и боеприпасами. «Подразделения ведомства изъяли ПТУР «Конкурс», восемь реактивных пехотных огнеметов, пять ручных противотанковых гранатометов и пять выстрелов к ним, две противотанковые мины, 29 единиц огнестрельного оружия, в том числе три иностранного производства», — говорится в заявлении ведомства.

Они также обнаружили 25 гранат, 0,8 килограммов тротила и более 4 тысяч патронов к оружию. Еще за последние дни Росгвардия обезвредила самодельное взрывное устройство и более 90 мин.

29 июля росгвардейцы также нашли три схрона с боеприпасами и задержали пособника ВСУ в Луганской народной республике.

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Алевтина Запольская
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