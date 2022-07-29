Росгвардейцы нашли три схрона с боеприпасами и задержали пособника ВСУ в ЛНР

Росгвардейцы задержали пособника ВСУ в ЛНР и нашли три схрона с оружием и боеприпасами

Спецназ Росгвардии задержал пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в пятницу, 29 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Кроме того, российские силовики обнаружили в ЛНР три схрона с оружием и боеприпасами. В них находилось более 100 килограммов взрывчатых веществ, два иностранных реактивных огнемета, более 40 реактивных снарядов, 95 выстрелов к гранатометам и более девяти тысяч боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию.

Как уточняется, саперы Росгвардии также уничтожили более 70 мин накладными зарядами.

Ранее в июле сообщалось, что Росгвардия задержала пособников ВСУ и СБУ в Херсонской и Запорожской областях.