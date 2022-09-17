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«Норникель» запланировал передать часть акций работникам

РБК: глава «Норникеля» Потанин предложил передать до 25% акций компании сотрудникам

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

«Норникель» планирует передать часть акций, до 25 процентов, сотрудникам компании, об этом сообщил в интервью РБК ее глава Владимир Потанин.

По его словам, это станет актом восстановления исторической справедливости, поскольку в 1994 году, когда приватизировали «Норникель», порядка четверти акций принадлежали работникам.

«Но, к сожалению, рaботники не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами такого рода вложений, многие продали эти акции. Мне хотелось бы восстaновить эту историческую справедливость и привести к тому, чтобы 25 процентов aкций "Норникеля" опять вернулись к людям, в том числе к рaботникам», — подчеркнул Потанин.

Он добавил, что в настоящее время около 10 процентов уставного капитала компании находятся у физических лиц, а 10-летняя программа предусматривает передачу до 25 процентов. Частично сотрудникам будут переданы акции в цифровой форме, частично будет поддерживаться тренд на рынке, чтобы акции стали более доступными для людей.

Ранее стало известно, что занимающий вторую строчку рейтинга богатейших бизнесменов России Forbes Владимир Потанин захотел передать в благотворительный фонд до 50 процентов акций Росбанка.

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Марина Совина
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