Российский миллиардер захотел передать часть состояния на благотворительность

Потанин передаст до 50% акций Росбанка в благотворительный фонд

Занимающий вторую строчку рейтинга богатейших бизнесменов России Forbes Владимир Потанин захотел передать в благотворительный фонд до 50 процентов акций Росбанка. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга «Интеррос», возглавляемого Потаниным.

Пресс-служба «Интерроса» процитировала заявление бизнесмена, в котором он напомнил о данном им в 2010 году обещании направить большую часть своего состояния на благотворительные цели. Потанин отметил, что тщательно обдумал свое решение и при создании благотворительного фонда руководствовался своими убеждениями о том, что человек должен делиться с обществом своими достижениями и успехом.

В пресс-релизе указывается, что «Интеррос» уже запустил процесс передачи в эндаумент Благотворительного фонда Потанина до 50 процентов акций Росбанка. Еще 10 процентов акций отдадут на мотивационную программу для сотрудников Росбанка, которую запустят в цифровой форме.

После получения акций Росбанка целевые капиталы фонда достигнут запланированного показателя в 100 миллиардов рублей. В заявлении утверждается, что это «обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность благотворительных программ» фонда, который станет «самостоятельной благотворительной организацией с независимыми органами управления».

В мае французская финансовая группа Societe Generale продала Росбанк и свой страховой бизнес в России инвестиционной компании миллиардера Владимира Потанина «Интеррос». В связи с этой сделкой банк зафиксировал доналоговый убыток в размере 3,3 миллиарда евро.

О том, что кредитная организация перейдет «Интерросу», стало известно 11 апреля. Тогда Societe Generale подчеркнула, что Росбанк останется ее привилегированным партнером в России.