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Поджог автомобиля ведущего Киселева в Крыму попал на видео

В Крыму подожгли автомобиль телеведущего Дмитрия Киселева

В Крыму неизвестный поджег автомобили, предположительно, у дома телеведущего Дмитрия Киселева. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Момент поджога попал на видео. На кадрах видно, что к автомобилям подходит человек в толстовке с капюшоном, его лицо скрыто медицинской маской, а на ноги надеты бахилы. Неизвестный поджег внедорожник Land Rover и гольф-кар, после чего скрылся.

По данным канала, поджог был совершен около 02:00 на улице Айвазовского в Коктебеле. Полиция считает, что целью поджигателя были именно автомобили Киселева.

Сергей Истомин
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