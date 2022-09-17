Из приграничной области Киргизии эвакуировали более 136 тысяч человек

Киргизия эвакуировала более 136 тысяч жителей из зоны конфликта на границе с Таджикистаном

Из зоны конфликта на границе Киргизии и Таджикистана эвакуировали более 136 тысяч человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медиаштаб при киргизском правительстве.

По сообщению киргизского информационного агентства KABAR, в эвакуации, которая проводилась в приграничной Баткенской области, были задействованы около 7,5 тысячи работников и 336 единиц техники. В область направлено 106,6 тонны гуманитарной помощи. Организовано оказание психологической помощи жителям приграничных сел.

В Баткенской области на 12:00 17 сентября эвакуировано 136 770 кыргызстанцев, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций. По данным ведомства, во временных приютах по области размещены 4458 граждан Кыргызское национальное информационное агентство KABAR

Ранее сообщалось, что в субботу, 17 сентября, в Баткенской области Киргизии был введен режим чрезвычайной ситуации.

Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. 16 сентября Пограничная служба Киргизии сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном.