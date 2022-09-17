В приграничной области Киргизии введен режим ЧС

В Баткенской области Киргизии введен режим ЧС из-за столкновений с Таджикистаном

Режим чрезвычайной ситуации введен в приграничной области Киргизии — Баткенской. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщает МЧС Киргизии.

Уточняется, что власти пошли на этот шаг после боестолкновения с таджикской стороной в целях не допущения гибели людей и мобилизации соответствующих сил.

Ранее Минздрав Киргизии сообщил об увеличении числа граждан, пострадавших во время боестолкновений на границе с Таджикистаном. Всего пострадали 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение.

Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. 16 сентября Пограничная служба Киргизии сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном.