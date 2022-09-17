Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В приграничной области Киргизии введен режим ЧС

В Баткенской области Киргизии введен режим ЧС из-за столкновений с Таджикистаном

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации введен в приграничной области Киргизии — Баткенской. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщает МЧС Киргизии.

Уточняется, что власти пошли на этот шаг после боестолкновения с таджикской стороной в целях не допущения гибели людей и мобилизации соответствующих сил.

Ранее Минздрав Киргизии сообщил об увеличении числа граждан, пострадавших во время боестолкновений на границе с Таджикистаном. Всего пострадали 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение.

Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. 16 сентября Пограничная служба Киргизии сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Байден пригрозил России последствиями в случае использования ядерного оружия
Киргизия обвинила Таджикистан в обстреле села из минометов
Военный эксперт назвал первоочередные действия ВС РФ на Украине
Раскрыто имя заложившего сад в центре столицы актера
В приграничной области Киргизии введен режим ЧС
Украина обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
В Запорожье обвинили Киев в попытке изолировать АЭС
В кабмине ФРГ ответили на вопрос о позиции по «Северному потоку-2»
Дизайнер перечислил лучшие цветовые решения для оформления детской
США пригрозили КНДР ядерными возможностями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.