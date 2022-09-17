Число пострадавших на таджикской границе граждан Киргизии возросло

Минздрав Киргизии: число пострадавших на таджикской границе граждан увеличилось до 103

Минздрав Киргизии сообщил об увеличении числа граждан, пострадавших во время боестолкновений на границе с Таджикистаном. Новые данные ведомства приводит агентство 24.kg.

«По состоянию На 17 сентября число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении. Пострадавшие в основном получили осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела.

Ранее Минздрав Киргизии сообщил о 24 погибших и 87 пострадавших жителях республики в результате конфликта.

Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. 16 сентября Пограничная служба Киргизии сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном.