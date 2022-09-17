Минздрав Киргизии назвал число жертв в результате конфликта с Таджикистаном

Минздрав Киргизии заявил о гибели 24 граждан в результате конфликта с Таджикистаном

Минздрав Киргизии заявил о гибели 24 граждан в результате конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 человек», — сказал представитель ведомства.

Ранее в Киргизии сообщали о 87 пострадавших в ходе столкновений на границе.

Евросоюз призвал Киргизию и Таджикистан к мирному и дипломатическому урегулированию разногласий. В Европейской внешнеполитической службе указали, что эскалация обстановки между двумя странами наносит ущерб региональной стабильности. Отмечается, что Брюссель через своего специального представителя по Центральной Азии Тери Хакала и представительства Евросоюза в обеих странах установил дипломатические контакты с властями двух стран.

Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. 16 сентября Пограничная служба Киргизии сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном.