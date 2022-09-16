Евросоюз призвал к мирному урегулированию между Киргизией и Таджикистаном

Евросоюз призвал Киргизию и Таджикистан к дипломатическому урегулированию

Евросоюз призвал Киргизию и Таджикистан к мирному и дипломатическому урегулированию разногласий. Об этом говорится в заявлении, распространенном Европейской внешнеполитической службой (ЕВС).

В ведомстве указали, что эскалация обстановки между двумя странами наносит ущерб региональной стабильности. ЕС призвал обе стороны «обеспечить эффективное соблюдение режима прекращения огня и приложить все усилия для снижения напряженности и достижения устойчивого решения существующих разногласий как можно скорее».

Отмечается, что Брюссель через своего Специального представителя по Центральной Азии Тери Хакала и Представительства Евросоюза в обеих странах установили дипломатические контакты с властями двух стран.

«Мы призываем к урегулированию любых разногласий мирными, дипломатическими средствами. ЕС подтверждает свое предложение об оказании помощи, а также о постоянной активной политической поддержке стабильности и процветания в регионе».

Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

Днем 16 сентября президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились об отводе военных сил от границ между государствами. Однако вечером того же дня погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в обстрелах после объявлений о прекращении огня.