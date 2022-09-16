Киргизия и Таджикистан договорились об отводе военных сил от границ

Президенты Жапаров и Рахмон договорились об отводе сил Киргизии и Таджикистана от границ

Президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились об отводе военных сил от границ между государствами, сообщается на сайте киргизского лидера.

Встреча президентов прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Стороны обсудили ситуацию на границе, а также договорились дать поручение соответствующим госструктурам о прекращении огня и отводе сил от линии соприкосновения.

Отмечается, что будет создана специальная комиссия по расследования обстоятельств и причин обострения ситуации на границе. «Также достигнута договоренность об ускорении работы межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы», — сказано в сообщении.

Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавших, в свою очередь Таджикистан заявил об одном погибшем пограничнике и нескольких раненых в ходе перестрелок на границе.