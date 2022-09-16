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В Киргизии назвали число пострадавших из-за вооруженных столкновений граждан

Минздрав Киргизии: из-за вооруженных столкновений на границе пострадали 42 гражданина

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

В Киргизии назвали число граждан, пострадавших из-за вооруженных столкновений. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики, передает ТАСС

В ведомстве уточнили, что к пятнице, 16 сентября, в конфликте на киргизско-таджикской границе пострадали 42 гражданина Киргизии. Отмечается, что речь идет как о военнослужащих, так и о мирных жителях. Всем раненым в настоящий момент оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в погранслужбе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщали, что Бишкек не принял предложение Душанбе о мирных переговорах. В Киргизии, в свою очередь, обвинили таджикскую сторону в отказе соблюдать договоренность о прекращении огня на границе.

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Алевтина Запольская
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