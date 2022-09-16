Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении договоренности о прекращении огня

Киргизия обвинила Таджикистан в отказе соблюдать договоренность о прекращении огня

Киргизия обвинила Таджикистан в отказе соблюдать договоренность о прекращении огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

Киргизская сторона заявила о нарушении и продолжении обстрелов примерно через два часа после достигнутых договоренностей. «Начиная с 8:30 (5:30 по мск), пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики требует прекратить огонь и провести переговоры. Однако ни в 8:30 (5:30 по мск), ни в 10:00 (7:00 по мск, оговоренное время прекращения огня, — прим. «Ленты.ру») таджикская сторона не выполнила договоренностей», — рассказали в ПС ГКНБ.

В свою очередь, в пресс-центре Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана выступили с ответными обвинениями в адрес Киргизии. По данным центра, к 10:00 по местному времени (08:00 по мск) «на всех направлениях государственной границы Республики Таджикистан с Республикой Кыргызстан продолжаются вооруженные конфликты, силы соседней страны атакуют приграничные села Таджикистана, (...) применяя все виды тяжелого и огнестрельного оружия».

Ранее представители Киргизии и Таджикистана провели переговоры, в ходе которых договорились о прекращении огня на общем участке границы.

Столкновения между странами проходили на всей линии границы, при этом военные применяли артиллерию и минометы. Из-за этого власти Киргизии приняли решение об эвакуации мирного населения из опасных районов.