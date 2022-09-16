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Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Представители Киргизии и Таджикистана провели переговоры, в ходе которых договорились о прекращении огня на общем участке границы, сообщила Пограничная служба (ПС) киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает ТАСС.

Решение было принято в ходе телефонных переговоров между руководителями пограничных ведомств Уларбеком Шаршеевым и Раджабали Рахмонали. Также уточняется, что генералы решили встретиться лично.

Ранее сообщалось, что столкновения между странами проходили на всей линии границы. При этом военные применяли артиллерию и минометы. Из-за этого власти Киргизии приняли решение об эвакуации мирного населения из опасных районов.

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Марина Совина
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