Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

Представители Киргизии и Таджикистана провели переговоры, в ходе которых договорились о прекращении огня на общем участке границы, сообщила Пограничная служба (ПС) киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает ТАСС.

Решение было принято в ходе телефонных переговоров между руководителями пограничных ведомств Уларбеком Шаршеевым и Раджабали Рахмонали. Также уточняется, что генералы решили встретиться лично.

Ранее сообщалось, что столкновения между странами проходили на всей линии границы. При этом военные применяли артиллерию и минометы. Из-за этого власти Киргизии приняли решение об эвакуации мирного населения из опасных районов.