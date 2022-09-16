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В Киргизии начали эвакуировать жителей из граничащих с Таджикистаном районов

Власти граничащей с Таджикистаном Баткенской области в Киргизии объявили эвакуацию жителей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Из приграничных районов Киргизии с Таджикистаном, где идут бои, начали эвакуировать мирных жителей. Об этом сообщила администрация Баткенской области Киргизии, передает РИА Новости.

По утверждению Бишкека, столкновения проходят вдоль всей границы двух стран. При этом стороны применяют минометы и артиллерию. Среди пограничников есть погибшие и раненые.

Столкновения на границе двух стран возобновились в ночь на 16 сентября. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и обстреле своих позиций.

14 сентября на границе Киргизии и Таджикистана произошла первая перестрелка. В Киргизии заявили, что пограничный наряд страны обнаружил пограничный наряд Погранвойск Таджикистана, который «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы».

После этого глава киргизского ГКНБ Камчыбек Ташиев предположил, что провокации на границе были спланированы заранее.

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Марина Совина
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