Киргизия не приняла предложение Таджикистана о мирных переговорах

ГКНБ Таджикистана: Киргизия не принимает предложения о переговорах по ситуации на границе

Погранслужба Госкомитета Нацбезопасности Таджикистана заявила, что Киргизия не приняла предложение о мирных переговорах по ситуации на границе, сообщает агентство «Ховар».

«Усилия стороны Республики Таджикистан по стабилизации ситуации не дают положительного результата по причине игнорирования военнослужащими Кыргызстана предложений о мирных переговорах», — сказано в сообщении.

Ранее Киргизия обвинила Таджикистан в отказе соблюдать договоренность о прекращении огня. В свою очередь, Таджикистан выступил с ответными обвинениями в адрес киргизской стороны.

Столкновения между странами проходили на всей линии границы, при этом военные применяли артиллерию и минометы. Из-за этого власти Киргизии приняли решение об эвакуации мирного населения из опасных районов.