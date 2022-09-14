Стало известно о гибели таджикского пограничника в перестрелке на границе

Sputnik: один таджикский пограничник погиб в ходе перестрелки на границе с Киргизией

Один таджикский пограничник погиб, двое ранены в ходе перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии. Об этом стало известно Telegram-каналу «Sputnik Таджикистан» в Центральной больнице Исфары.

«Пострадавшие доставлены в отделение интенсивной терапии. Сейчас они находятся под наблюдением врачей», — сообщили в больнице.

14 сентября на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух государств. Представители погранслужб двух республик в настоящее время находятся на связи и ведут восстановительную работу.

Уточняется, что киргизский пограничный наряд обнаружил наряд Погранвойск Таджикистана, который «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы». По данным Погранслужбы Киргизии, военнослужащие открыли огонь в ответ на требование покинуть территорию.