Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Киргизия обвинила Таджикистан в обстрелах после объявлений о прекращении огня

Погранслужба Киргизии заявила, что Таджикистан продолжает обстрелы после прекращения огня

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

Таджикские военные продолжают обстреливать позиции киргизских войск, несмотря на объявленное прекращение огня, на отдельных участках идут интенсивные бои. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пограничную службу Госкомитета Национальной безопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

«С таджикской стороны продолжается обстрел позиций кыргызской стороны, а на отдельных участках идут интенсивные бои», — заявил представитель ведомства.

По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. В частности, таджикские военные начали обстрел киргизской погранзаставы «Тамдык». По версии Бишкека, Душанбе перебрасывает дополнительные силы и средства, тяжелую и автомобильную технику к границам Киргизии.

Ранее в Киргизии заявили о больших потерях среди военных в боях на таджикской границе. По словам главы ПС ГКНБ Камчыбека Ташиева, больше всего погибших именно среди военнослужащих, поскольку мирное население было эвакуировано.

Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин отреагировал на отказ Зеленского от переговоров фразой «и не надо»
Россияне заинтересовались покупкой вторичного жилья в Москве
Киргизия обвинила Таджикистан в обстрелах после объявлений о прекращении огня
Россиянин издевался над кошками и снимал процесс на видео
Президент Мексики обвинил Запад в усугублении конфликта на Украине
Заказавшего убийство жены пенсионера МВД арестовали
Нэнси Пелоси пожелала России страданий от санкций
В Швеции опубликовали документ о стратегии США по разрушению экономики ЕС
В Киргизии заявили о больших потерях среди военных в боях на таджикской границе
Надежда Бабкина назвала любимый вариант отдыха в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.