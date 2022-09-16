Киргизия обвинила Таджикистан в обстрелах после объявлений о прекращении огня

Погранслужба Киргизии заявила, что Таджикистан продолжает обстрелы после прекращения огня

Таджикские военные продолжают обстреливать позиции киргизских войск, несмотря на объявленное прекращение огня, на отдельных участках идут интенсивные бои. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пограничную службу Госкомитета Национальной безопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

«С таджикской стороны продолжается обстрел позиций кыргызской стороны, а на отдельных участках идут интенсивные бои», — заявил представитель ведомства.

По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. В частности, таджикские военные начали обстрел киргизской погранзаставы «Тамдык». По версии Бишкека, Душанбе перебрасывает дополнительные силы и средства, тяжелую и автомобильную технику к границам Киргизии.

Ранее в Киргизии заявили о больших потерях среди военных в боях на таджикской границе. По словам главы ПС ГКНБ Камчыбека Ташиева, больше всего погибших именно среди военнослужащих, поскольку мирное население было эвакуировано.

Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.