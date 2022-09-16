В Киргизии заявили о больших потерях среди военных в боях на таджикской границе

ГКНБ Киргизии заявил о больших потерях среди военных в боях на границе с Таджикистаном

Киргизия понесла большие потери среди военнослужащих в результате боевых столкновений на границе с Таджикистаном. Об этом заявил глава Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев. Его цитирует «Интерфакс».

«Среди наших военнослужащих есть потери, их много, к сожалению», — сообщил он.

По его словам, больше всего погибших именно среди военнослужащих. «Среди мирного населения жертв не много, потому что мы эвакуировали граждан в безопасные места», — уточнил Ташиев.

Он отметил, что перестрелка на киргизско-таджикской границе прекратилась, однако «никто не может гарантировать, что ситуация полностью стабилизировалась», — добавил он.

Минздрав Киргизии сообщил ранее о 59 раненных в ходе столкновений на киргизско-таджикской границе гражданах республики. Информацию о погибших в министерстве пообещали предоставить позже.

Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. 16 сентября Пограничная служба Киргизии сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном. Отмечается, что с таджикской стороны интенсивность обстрелов резко снизилась, но на некоторых участках границы таджикские военные периодически обстреливают киргизские позиции.