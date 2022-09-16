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Киргизия прекратила стрельбу на границе с Таджикистаном

Погранслужба Киргизии сообщила о прекращении стрельбы на границе с Таджикистаном

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Военные Киргизии прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

«Подразделения ПС ГКНБ Кыргызской Республики прекратили огонь на участках столкновений. С таджикской стороны интенсивность обстрелов резко снизилась, но на некоторых участках границы таджикские военные периодически обстреливают кыргызские позиции», — заявили в ГКНБ.

В погранслужбе указали, что всем формированиям пограничных войск и другим структурам дана команда прекратить огонь. «С таджикской стороны интенсивность обстрелов резко снизилась, но на некоторых участках границы таджикские военные периодически обстреливают кыргызские позиции», — сказали в ГКНБ.

Ранее в Киргизии назвали число граждан, пострадавших из-за вооруженных столкновений. В Минобороны уточнили, что к пятнице, 16 сентября, в конфликте на киргизско-таджикской границе пострадали 42 гражданина Киргизии. Отмечается, что речь идет как о военнослужащих, так и о мирных жителях. Всем раненым в настоящий момент оказывается необходимая медицинская помощь.

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Виктория Кондратьева
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