Дэвид Бекхэм простоял в очереди к гробу Елизаветы II 12 часов

Футболист Дэвид Бекхэм простоял в очереди к гробу с телом Елизаветы II 12 часов

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм провел в очереди на вход в Вестминстерской дворец, где находится гроб с телом Елизаветы II, 12 часов. Об этом он рассказал в беседе с изданием Sky News.

Бекхэм сообщил, что пришел поклониться «особенной» королеве Великобритании. Футболист был одет в классический костюм, который дополняли кепка и галстук.

«Наши мысли с [королевской] семьей, очень приятно слышать все эти истории от людей, которые здесь собрались», — отметил он.

По словам Бекхэма, самым запоминающимся моментом, который связан с британской монархией, стало вручение ему Ордена Британской империи. «Мне так повезло, что в моей жизни было несколько таких моментов, когда я был рядом с Ее Величеством. Это грустный день, но это день, который нужно запомнить», — сказал он.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет. В Британии объявили 10-дневный общенациональный траур.

