Россиянин убил приятеля и дважды перепрятал его тело

СКР: житель Бурятии убил приятеля и дважды перепрятал его тело, чтобы избавиться от улик

Житель Бурятии убил приятеля и дважды перепрятал его тело, чтобы избавиться от улик. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

По информации следствия, убийство произошло еще в июне. 28-лeтний мужчина c женой, сестрой и ее приятелем распивали спиртное на берегу реки в селе Сахули. Между мужчинами произошла перепалка, которая переросла в потасовку.

«Обвиняемый подхватил c земли жердь от изгороди и c силой нанеси ею множество ударов по голове, груди и животу недавнему собутыльнику. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили следователи.

Злоумышленник закопал тело покойного, но спустя три дня, опасаясь, что тело найдут, выкопал его, отвез со знакомым на мотоцикле в лес и захоронил в другом месте.

Позже в ходе следственно-оперативных мероприятий мужчину изобличили и задержали. Следователи уже завершили расследование, уголовное дело направлено в суд.

Ранее стало известно, что суд в Москве арестовал 44-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве знакомого с помощью мачете. Нападение произошло на почве ревности к бывшей сожительнице. Злоумышленник подкараулил жертву в подъезде жилого дома. Потерпевший успел выбежать на улицу, но обвиняемый его догнал и нанес около 20 ударов мачете и ножом.

